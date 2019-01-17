Трамп рассказал о планах расширить систему ПРО на Аляске

КИЕВ. 17 января. УНН. Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, что увеличит их количество до 64. С таким заявлением выступил американский президент США Дональд Трамп, представляя в четверг в Пентагоне эту доктрину, передает УНН.

“Наша стратегия требует (размещения — ред.) 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране”, — сообщил Трамп.

“Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это”, — подчеркнул Трамп.

На Аляске на базе Форт-Грили на сегодняшний день в шахтах размещены 44 противоракеты. Ранее США неоднократно заявляли, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны, в частности Форт-Грили, предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.

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По словам Трампа, США также разработают системы, которые позволят защищать страну не только от баллистических, но и от гиперзвуковых и крылатых ракет.

“Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет”, — сказал Трамп.

“Кстати, мы достигли успеха в сфере гиперзвуковых технологий и гиперзвуковых ракетных [технологий]. И мы всегда будем впереди других ”, - добавил американский лидер.

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Американская система ПРО, по мнению президента, должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по стране ракету.

“Наша цель проста — гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время”, — подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНН, Госдепартамент США ослабил ограничения на предоставление КНДР гуманитарной помощи.