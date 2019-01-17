Трамп рассказал о планах расширить систему ПРО на Аляске
Президент США Дональд Трамп
КИЕВ. 17 января. УНН. Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, что увеличит их количество до 64. С таким заявлением выступил американский президент США Дональд Трамп, представляя в четверг в Пентагоне эту доктрину, передает УНН.
“Наша стратегия требует (размещения — ред.) 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране”, — сообщил Трамп.
“Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это”, — подчеркнул Трамп.
На Аляске на базе Форт-Грили на сегодняшний день в шахтах размещены 44 противоракеты. Ранее США неоднократно заявляли, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны, в частности Форт-Грили, предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.
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По словам Трампа, США также разработают системы, которые позволят защищать страну не только от баллистических, но и от гиперзвуковых и крылатых ракет.
“Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет”, — сказал Трамп.
“Кстати, мы достигли успеха в сфере гиперзвуковых технологий и гиперзвуковых ракетных [технологий]. И мы всегда будем впереди других ”, - добавил американский лидер.
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Американская система ПРО, по мнению президента, должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по стране ракету.
“Наша цель проста — гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время”, — подчеркнул Трамп.
Как сообщал УНН, Госдепартамент США ослабил ограничения на предоставление КНДР гуманитарной помощи.