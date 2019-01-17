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Институт национальной памяти к 100-летию Соборности Украины создал мобильную игру

Институт национальной памяти к 100-летию Соборности Украины создал мобильную игру

КИЕВ. 17 января. УНН. В рамках мероприятий к 100-летию Украинской революции 1917-1921 гг. Институт национальной памяти создал игру для мобильных устройств. Об этом сообщил председатель УИНП Владимир Вятрович на пресс-конференции к 100-летию Соборности, передает УНН.

Игра "100 лет борьбы Украинской революции" сделана по мотивам другого проекта Института - одноименной настольной игры. Проект на пресс-конференции представила главный специалист сектора методической работы Украинского института национальной памяти Елена Охримчук.

"Мы решили наполнить досуг подростков содержательной информацией, сделать так, чтобы подростки в игровой форме смогли окунуться в бурные события Украинской революции", - отметила Охримчук.

Кроме того, она добавила, что материал, заложенный в игру, полностью соответствует школьной программе, таким образом школьники смогут самостоятельно готовиться к ВНО, а учителя - обобщать и систематизировать материал.

Игра - это историческая викторина с элементами стратегии. Необходимо выбирать карточки с вопросами и выбирать ответы на вопросы. Карточки разделены по 6 регионам - Киевщина, Левобережье, Подолье, Волынь, Галиччина, Восток и Юг. Когда игроки собирают по 4 карточки с каждого региона, они, считается, объединили украинские земли. В этом заключается цель игры.

Как отметил Вятрович, лозунгом празднования 100-летия Соборности стало "Вместе по собственной воле с 1919 года".

Напомним, директор УИНП Вятрович призвал объединиться для устранения "Днепропетровска" с карты Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, исторические ценности, история
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