Молдова будет приоритетом в период румынского председательства в Совете ЕС

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 18 января. УНН. Республика Молдова является для Румынии приоритетом в период своего председательства в Совете ЕС в течение следующего полугодия. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану в ходе своего визита в Кишинев, в четверг, 17 января, передает УНН.

“Республика Молдова является одним из главных приоритетов председательства Румынии в Совете Европейского Союза. Мы хотим использовать эту возможность для углубления отношений между Украиной и Республикой Молдова и Европейским Союзом”, — сказал Мелешкану.

Министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский, со своей стороны, заявил, что мандат Румынии во главе Совета ЕС станет стимулом для Республики Молдова для продолжения реформ.

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Как сообщал УНН, Румыния планирует воспользоваться председательством в Совете Европейского Союза, чтобы инициировать изменения в законодательство относительно энергетических систем, а также препятствовать реализации проекта “Северный поток — 2”.