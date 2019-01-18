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Новое дело в отношении экс-премьера Молдовы Филата передано в суд

Новое дело в отношении экс-премьера Молдовы Филата передано в суд

Экс-премьер-министр республики Молдова Влад Филат

КИЕВ. 18 января. УНН. Молдавские прокуроры завершили досудебное расследование в новом деле, фигурантом которого является экс-премьер-министр республики Влад Филат, передает УНН со ссылкой на 21 канал РМ.

Сообщается, что бывшего чиновника обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах, а также коррупционных преступлениях, связанных с незаконным выводом денег из Banca de Economii.

Как пишут молдавские СМИ, также Филат подписал контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне на предвыборную кампанию 2014 года, за услуги которой он оплачивал из незаконно выведенных средств Banca de Economii.

“Власти США подтвердили, что американская компания оказывала консультационные услуги политической партии в Республике Молдова. Прокуроры установили, что упомянутые деньги были получены обвиняемым в результате совершения преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния и коррупцией, за что бывший премьер-министр осужден и отбывает наказание в настоящее время в исправительном учреждении”, — сообщает 21 канал.

Как писал УНН, Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат был признан виновным в получении выгоды из своего положения и пассивной коррупции и приговорен к девяти годам тюремного заключения.

Источник: УНН
Теги: суд, коррупция, Молдова, Премьер-министр
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