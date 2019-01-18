Франция готовится к жесткому Brexit

КИЕВ. 18 января. УНН. Французское правительство активизировало свои планы по устранению последствий неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского Союза, заявил в четверг, 17 января, премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Я принял решение активизировать план для Brexit без соглашения", - заявил он после заседания, на котором министры обсудили провал голосования британского парламента по соглашению с ЕС, передает агентство AFP.

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В частности, план предусматривает инвестиции в размере 50 миллионов евро во французские порты и аэропорты, "которые, очевидно, являются наиболее уязвимыми местами для необходимых изменений", если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

"В некоторых портах будут построены автопарки, в других будет создана инфраструктура для осуществления необходимых проверок", - сказал Филипп. Франция также планирует привлечь 580 дополнительных работников на таможню и ветеринарных инспекторов.

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Ожидается, что французский парламент примет законопроект, который позволит правительству издать указы, регулирующие подготовку к Brexit без соглашения.

"Мы хотим быть готовыми защитить интересы наших граждан", - отметил Филипп.

В частности, в проектах указов говорится о праве на проживание британских подданных во Франции: им будет разрешено оставаться без разрешения на год после Brexit, при условии, что французы, проживающие в Великобритании, могут сделать то же самое. Кроме того, правительство планирует создание таможенной инфраструктуры. В свою очередь, британским автоперевозчикам будет разрешено продолжать осуществлять поставки во Францию, а тоннель Ла-Манш продолжать работать. В проектах указов также говорится о поставках оборонного оборудования через канал и гарантии финансовой деятельности, которая может быть поставлена под угрозу.

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Как сообщалось, 25 ноября прошлого года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, регламентирующего ключевые вопросы выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Однако 14 январе британское парламент отказался его ратифицировать.

Европейская комиссия уже разработала план мероприятий на случай Brexit без соглашения. Предусмотрено 14 мероприятий, которые необходимы для ограничения вреда, который может быть вызван реализацией сценария "без соглашения". Прежде всего речь идет о торговле, транспортное сообщение и финансовую сферу.

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В случае Brexit без соглашения согласован ранее переходный период до 2020 года отменяется, что может вызвать проблемы для более трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также для миллиона британцев в Евросоюзе. Еврокомиссия выступает за то, чтобы государства-члены ЕС согласовали предоставление статуса подданным Великобритании для согласования социальных выплат и медицинского страхования. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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