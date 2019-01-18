Великобритания: парламент будет голосовать за новый план Brexit 29 января

КИЕВ. 18 января. УНН. После того, как Палата общин британского парламента подавляющим большинством отвергла согласованную с ЕС соглашение об условиях Brexit, правительство в Лондоне в четверг, 17 января, призвал парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Что именно будет представлять собой план "Б", пока не сообщается, однако в правительстве сообщили, что премьер-министр Тереза ​​Мэй представит детали в понедельник, 21 января.

Мэй после получения вотума доверия в парламенте вечером 16 января выразила готовность к переговорам с ЕС о корректировке соглашения об условиях Brexit. Брюссель, однако категорически отверг эту инициативу. Тереза Мэй также встретилась с лидерами различных партий, чтобы прозондировать возможности компромисса.

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Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин отказывается от переговоров с Мэй до тех пор, пока она не исключит возможность неупорядоченного выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Мэй в четверг отвергла это требование Корбина и заявила, что не может исключать вероятность жесткого Brexit, то есть при отсутствии соглашения с ЕС.

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По данным последнего соцопроса, если бы референдум по выходу из ЕС проводился сейчас, большинство британцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе Евросоюза. При этом сторонников того, чтобы остаться в ЕС, на 12 процентов больше, чем сторонников Brexit - не считая голосов лиц, не определились со своей позицией.

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Как сообщалось, 25 ноября прошлого года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, регламентирующего ключевые вопросы выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Однако 14 январе британское парламент отказался его ратифицировать.