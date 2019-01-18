В последний пленарный день девятой сессии Рада планирует рассмотреть два законопроекта

КИЕВ. 18 января. УНН. Верховная Рада Украины планирует сегодня рассмотреть только два законопроекта. Они внесены в повестку дня и размещены на сайте ВР, передает УНН.

Первым в повестке дня стоит законопроект №4186Д, которым вносятся изменения в украинское законодательство в части обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. В частности, документ предусматривает освобождение от занятий студентов высших учебных и учеников профессионально-технических заведений дневной формы обучения, при условии, что они принимают участие во всеукраинских или международных спортивных соревнованиях.

Вторым и последним документом, который планируют рассмотреть сегодня народные депутаты, является внесение изменений в постановление Верховной Рады от 7 сентября 2016 года, которым парламент назначил 24 именные стипендии для талантливых молодых ученых. Нардепы хотят исключить из списка стипендиатов доктора технических наук, профессора Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Виталия Наумова, поскольку он уволился из университета в октябре 2016 года.

Кроме этого, как говорится в пояснительной записке, исключение Наумова из списка стипендиатов "обеспечит возвращение в Государственный бюджет Украины 24 тыс. грн. неиспользованной стипендии".

Само постановление было зарегистрировано еще в декабре 2016 года, однако более двух лет не рассматривалась в парламенте.

К рассмотрению этих вопросов депутаты перейдут после часа вопросов к правительству и объявления депутатских запросов. Сегодня последний пленарный день заседаний девятой сессии восьмого созыва Верховной Рады Украины. Следующая, десятая сессия начнется 5 февраля 2019.

Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление №9419, которым утвердила календарный план проведения следующей десятой сессии парламента.