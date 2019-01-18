Коболев про "газовые контракты": это стоило нам оккупации Крыма

КИЕВ. 18 января. УНН. 10 лет назад РФ, в лице "Газпрома", получила право дискриминировать Украину в вопросе транспортировки и продажи газа. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Украина стала зависимой фактически от политических скидок. Мы все помним период с 10 по 14 год, когда происходили постоянно переговоры и контракт на приобретение газа был одним из главных инструментов, которым РФ активно и достаточно успешно давила на Украину", - заявил он.

Речь идет о двух политических скидках, продолжил Коболев.



"Это "харьковские соглашения" 2010 года, которые стоили нам оккупационных баз в Крыму. Это скидка 13 декабря года которая была предоставлена в обмен на отказ от ассоциации. И я думаю, что многие согласятся что именно эти скидки стали одной из предпосылок того, что состоялось позже - оккупации", - сказал он.



Справка УНН: Российско-украинский газовый конфликт 2008-2009 годов - очередная российско-украинская экономически-политическая газовая война, которая возникла в конце 2008 года. Закончилась подписанием газового соглашения между премьер-министрами двух государств Владимиром Путин и Юлией Тимошенко против воли Президента Украины Виктора Ющенко.



Напомним, руководитель "Нафтогаза" Андрей Колобев сказал, что на газовых переговорах Европа оказывала давление не только на РФ, но и на Украину.



Кроме того, в Минюсте назвали ничтожными заявления РФ о компенсации 11 млрд долл. за скидки за денонсацию "харьковских соглашений".