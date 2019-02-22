В ПА ОБСЕ сделали заявление по Крыму

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На территории оккупированного Крыма наблюдается не просто коллапс общества и экономики, там очевидные этнические преследования, террор, похищения, убийства, издевательства над украинскими гражданами, притеснения меньшинств, как этнических, так и религиозных, преследования правозащитников, ограничения возможностей возвращения людей на эти территории. Об этом заявила вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, передает УНН.

"В Крыму наблюдается не просто коллапс общества и экономики, там очевидные этнические преследования, террор, похищения, убийства, издевательства над украинскими гражданами, притеснения меньшинств, как этнических, так и религиозных, преследования правозащитников, ограничения возможностей возвращения людей на эти территории. Преступления против населения - это ответственность РФ как государства-оккупанта", - заявила она.



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Вице-президент ПА ОБСЕ также отметила продолжении гуманитарного кризиса на оккупированных Россией территориях на востоке Украины.



"ОБСЕ может и должна сыграть ключевую роль в решении этой проблемы", - добавила Седерфельт.



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Как сообщал УНН, в ЕСПЧ разъяснили ответ Украины по обеспечительных мерах по делу захваченных моряков.