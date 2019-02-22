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В Водяном боевики обстреляли жилую застройку

В Водяном боевики обстреляли жилую застройку

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во вторник, 19 февраля, боевики обстреляли жилую застройку в Водяном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Да, 19 февраля 2019 около 15:20 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению населенного пункта Ужовка совершили обстрел с применением миномета калибра 120 мм (выпущено десять мин) поселка Водяное Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа УС СЦКК прибыв на улицу Яблоневая попали под обстрел и зафиксировали многочисленные повреждения жилой застройки: наружной стены жилого дома, забора и водопроводной трубы. На садовых участках возле жилых домов зафиксировано десять воронок от разрывов мин калибра 120 мм.

В штабе укажут, что пострадавших при обстреле среди гражданского населения не обнаружено.

Напомним, с начала суток по состоянию на 12:00 враг 4 раза нарушил режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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