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НАПК пригласило к себе Розенблата для объяснений

НАПК пригласило к себе Розенблата для объяснений

Борислав Розенблат

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило шесть человек для дачи объяснений по признакам возможного нарушения требований закона "О предотвращении коррупции". В частности, речь идет о народном депутате Украины Бориславе Розенблате, сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.

"НАПК в установленном порядке приглашает 6 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: Розенблата Борислава Соломоновича, народного депутата Украины, 25 февраля с 14:00 до 18:00 или 26 февраля с 16:00 до 18:00", - сообщили в НАПК.

Также в НАПК главного врача ГУ "Ильичевска бассейновая больница на водном транспорте Минздрава Украины" Елену Кузари, председателя Броварской районной администрации Киевской области Николая Клименко, директора юридического департамента Одесского городского совета Инну Поповскую, бывшую судью Веселовского районного суда Запорожской области Ольгу Калабухову, депутата Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области Владимира Кудрявского.

Напомним, дело Розенблата и Полякова перенаправили в Печерский райсуд Киева.

Источник: УНН
Теги: НАПК, Борислав Розенблат
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