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Украина ждет от НАТО предоставления ПДЧ и конкретной даты для поступления - Порошенко

Украина ждет от НАТО предоставления ПДЧ и конкретной даты для поступления - Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина ждет от руководства НАТО предоставления плана действий по членству и определения конкретной даты для вступления в альянс. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы и Польши, передает УНН.

"Конкретным шагом, который мы ждем от руководства НАТО и стран-членов, это предоставление Украине плана действий по членству и определения конкретной даты, когда Украина сможет стать 31 членом НАТО", - отметил Порошенко.

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Кроме того, по его словам, для обеспечения вступления в НАТО, Украине нужна модернизация, чтобы соответствовать не только критериям сферы безопасности, а также критериям верховенства права, демократии, свободных и честных выборов.

Напомним, вступили в силу изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО.

Ранее у Порошенко пообещали начать вступление в ЕС и подписать ПДЧ в 2023 году.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Петр Порошенко
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