Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 февраля 2019 23:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
9480
Версия для печати

Украина уменьшила отставание от Бельгии в таблице УЕФА

Украина уменьшила отставание от Бельгии в таблице УЕФА

КИЕВ. 22 февраля. УНН. После проведенных поединков 1/16 финала Лиги Европы произошли некоторые изменения в таблице ассоциаций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" благодаря победе над "Олимпиакосом" получило два очка, что позволило пополнить копилку ассоциации на 0,4 балла.

При этом Бельгия не нашла ни одного пункта, к тому же "Брюгге" и "Генк" вообще выбыли из борьбы. Таким образом, расстояние от соседа сократилось до 1,0 балла - 38,9 и 39,9 соответственно (8 и 9 места).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" U-19 разгромило "Ювентус" U-19 в матче Юношеской Лиги УЕФА

Заметим, что седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном) и трех - в Лиге Европы (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном). Зато десятый позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше), одиннадцатый и уже не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.