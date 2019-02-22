В аэропорту Николаева у пассажира нашли оружие

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В аэропорту Николаева у пассажира, который должен был лететь в Египет с семьей, в багаже обнаружили пистолет. Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна, передает УНН.

"Один из пассажиров, что сегодня должен был лететь в Египет, пытался провезти с собой в багаже пистолет (предварительно - газовый). Мужчина направлялся на отдых вместе с семьей", - говорится в сообщении.

Он добавил, что пистолет обнаружили сотрудники аэропорта во время проведения контроля авиационной безопасности. Гражданин, которому принадлежал багаж был задержан и впоследствии передан оперативникам Национальной полиции Украины.

Барна напомнил всем, кто планирует путешествовать авиатранспортом, что есть целый перечень предметов запрещенных к перевозке самолетом - оружие тем более.

Напомним, в России два украинца пытались перевезти камни янтаря на теле.