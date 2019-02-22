Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 февраля 2019 23:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7050
Версия для печати

В аэропорту Николаева у пассажира нашли оружие

В аэропорту Николаева у пассажира нашли оружие

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В аэропорту Николаева у пассажира, который должен был лететь в Египет с семьей, в багаже обнаружили пистолет. Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна, передает УНН.

"Один из пассажиров, что сегодня должен был лететь в Египет, пытался провезти с собой в багаже пистолет (предварительно - газовый). Мужчина направлялся на отдых вместе с семьей", - говорится в сообщении.

Он добавил, что пистолет обнаружили сотрудники аэропорта во время проведения контроля авиационной безопасности. Гражданин, которому принадлежал багаж был задержан и впоследствии передан оперативникам Национальной полиции Украины.

Барна напомнил всем, кто планирует путешествовать авиатранспортом, что есть целый перечень предметов запрещенных к перевозке самолетом - оружие тем более.

Напомним, в России два украинца пытались перевезти камни янтаря на теле.

Источник: УНН
Теги: оружие, задержание, аэропорт, Николаев и Николаевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.