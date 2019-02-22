В Украине создадут единую авиационную систему ГСЧС из 55 вертолетов

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В МВД запланировано расширение количества мест дежурств авиации ГСЧС и создание Единой авиационной системы, которая будет иметь 55 вертолетов до 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Такую информацию обнародовал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время торжеств по случаю 20-й годовщины создания Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины, который дислоцируется в городе Нежин Черниговской области.

"Это очень мощный авиационный отряд, который за годы существования полностью сохранил свою инфраструктуру. Дополнительно построили еще 4 ангары. Именно на этой базе мы реализуем проект по созданию Системы авиационной безопасности МВД, до 2022 года предусматривает приобретение 55 вертолетов. Первые из них уже дислоцируются здесь. В начале 2019 года ГСЧС Украины и Национальная гвардия Украины уже получили 2 вертолета H225 Super Puma. Еще 3 авиационные средства мы ожидаем в этом году. Пополнение авиапарка будет продолжаться ", - рассказал Сергей Яровой.

Кроме этого, первый заместитель министра внутренних дел отметил, что именно в Нежине разворачивается сервисный центр, где будут обслуживаться все авиационные средства, которые территориально базируются по всей Украине, потому что задействованы в различных сферах. Также на базе создадут координационный центр, который будет оперативно формировать наряды и направлять вертолеты на выполнение задач по обеспечению безопасности граждан.

На сегодняшний день авиаотряд может практически выполнять все задачи, которые возлагаются на спасательную службу. В нем работает уже около тысячи человек личного состава. Сейчас идет профессиональная подготовка технического персонала. Уже 8 пилотов прошли специальные учения во Франции.

"В прошлом году авиация ГСЧС осуществляла по 90 вылетов в неделю для тушения пожаров в природных экосистемах. Оказана помощь 34 гражданам. Сейчас мы способны выполнять все возложенные на нас задачи по спасению, но мы не останавливаемся. Будем развивать авиационную составляющую и дальше, чтобы в кратчайшие сроки оказывать помощь гражданам, которые находятся в самых дальних точках нашей страны", - отметил Николай Чечеткин.

Напомним, в Харьковской области горели лес и хозяйственные постройки: к тушению привлекли вертолет.