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"Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке

"Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию во время предвыборной гонки. Об этом УНН сообщили в прес-службе МВС.

"Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем", - сказал он. 

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Напомним, преступной организацией, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины, руководил один из народных депутатов Украины.

Как сообщал УНН, за сутки в Украине полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, МВС
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