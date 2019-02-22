"Не сахарные, не растаем": Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию в предвыборной гонке

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию во время предвыборной гонки. Об этом УНН сообщили в прес-службе МВС.

"Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем", - сказал он.



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Напомним, преступной организацией, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины, руководил один из народных депутатов Украины.



Как сообщал УНН, за сутки в Украине полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.