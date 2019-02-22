ООС: боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. С начала этих суток представители незаконных вооруженных формирований 10 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В период с 00:00 до 18:00 текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, из них шесть раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи села Водяное, дважды - из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Лебединское, из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка, в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

А в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела позиций подразделений Объединенных сил: дважды - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Новозвановка, из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Екатериновка, из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское.

Потерь среди личного состава ОС нет.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, боевики обстреляли жилую застройку в Водяном.