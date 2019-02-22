Фермеры не брали дотацию, потому что боялись потерять субсидию - Ассоциация

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Фермеры не брали дотации в прошлом году, потому что боялись потерять субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в "Ассоциации Животноводов Украины" во время заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений, передает УНН.

По словам представителя Ассоциации, боязнь потерять субсидию привела к неиспользованю 80% причитающихся фермерам дотаций.

"Люди даже данные не предоставляют, их не интересует государственная помощь, потому что они могут потерять субсидию", - подчеркнул он.

Изменения в порядке начисления субсидий Кабмин внес лишь в конце прошлого года, 1 октября. Тогда дотация на содержание молодняка КРС была исключена из совокупного дохода, на который начисляется субсидия на ЖКХ.

Но поскольку фермеры об этом не знали, львиная доля специальной бюджетной дотации за содержание КРС не была использована.

Напомним, кроме технических проблем с начислением субсидии, фермеры отказывались подавать документы на дотацию из-за несоответствия некоторым требованиям, в частности прозрачной и своевременной оплаты налогов, а также официального трудоустройства сотрудников.

По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", в Украине есть 43 тыс. фермерских хозяйств, 70% из которых работают в "серой зоне".