Омелян прокомментировал передачу его дела в суд

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал сообщение НАБУ о передаче его дела о незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации в суд. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"НАБУ направило дело Омеляна о "незаконном обогащении" в суд. Театр абсурда, хотя и неплохо срежиссированный, но все же абсурда, продолжается", - написал Омелян.

Министр также добавил, что "средства, потраченные НАБУ на "дело Омеляна", превышают то, что они считают "незаконным обогащением", в разы".

Омелян также пообещал поднять "бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководства этой организации и их друзей".

"Подробности после выборов. Чтобы не "раскачивать лодку", - добавил он.

Напомним, в Соломенский районный суд города Киева в пятницу, 22 февраля, направлено обвинительное заключение в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.