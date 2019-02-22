Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 февраля 2019 23:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
17835
Версия для печати

В Николаеве задержали мужчину, который "поставлял" мальчиков для педофилов

фотогалерея

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Николаеве полиция и спецназовцы задержали сводника-рецидивиста, который для интимных развлечений поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

30-летний николаевец, который сам имеет нетрадиционные интимные предпочтения, систематически снабжал заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков. 21 февраля сводника задержали оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и бойцы роты полиции особого назначения непосредственно, когда тот уже привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 - должен был отдать "подопечному".

Следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры собрали достаточную доказательную базу преступной деятельности мужчины, чтобы сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 302 УК Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что попал за решетку на одиннадцать лет, а через шесть - был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль.

Подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.

Сейчас преступник задержан в по ряду ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

Напомним, в Киеве до 12 лет тюрьмы приговорен педофил, жертвами которого стали две малолетние сестры.

Источник: УНН
Теги: полиция, педофилия, Николаев и Николаевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.