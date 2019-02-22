Вечерний Киев остановился в пробках

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 19:00 на дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения автомобилей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, осложнения движения наблюдается вдоль всего Набережного шоссе на части бульвара Тараса Шевченко от Бессарабского рынка, Владимирского спуска, частью Крещатика от гостиницы "Украина" до Европейской площади. Пробки на улицах Бассейной и Шота Руставели, на Саксаганского и Жилянской, Бульвар-Кудрявской и Большой Васильковской.

Затруднено движение по бульвару Дружбы Народов возле моста Патона. Наблюдается пробка на мосту Метро и частично на Южном мосту. Затор образовался на улицах Саперно-Слободской, Стеценко, Елены Телиги, Семена Скляренко, Степана Бандеры и на проспекте Победы.

Как сообщал УНН, утром 22 февраля водителей предупредили о заснеженных дорогах.