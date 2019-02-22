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Новости: Экономика
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В Германии зафиксирован рекордный профицит бюджета – 58 млрд евро

В Германии зафиксирован рекордный профицит бюджета – 58 млрд евро

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Германии несмотря на замедление экономики по итогам 2018 года зафиксирован рекордный профицит бюджета — 58 миллиардов евро. Это самый высокий профицит за последние 28 лет, с момента воссоединения страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Эксперты Федерального статистического ведомства объясняют превышение доходов над расходами благоприятной ситуации на рынке труда, а также увеличением налоговых поступлений и социальных взносов.

Профицит отмечен на всех государственных уровнях — федеральном, земельном, местном и в кассах обязательного социального страхования. Самый высокий показатель— в казне федерального правительства почти 18 миллиардов евро.

В 2017 году профицит в Германии составил около 36 миллиардов евро.

Напомним, платежный баланс в Украине сведен с профицитом в 1,1 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Германия, профицит
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