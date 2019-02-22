Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 февраля 2019 23:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
20250
Версия для печати

Жребий определил соперника "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Жребий определил соперника "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Ньоне (Швейцария) прошла еще одна процедура жеребьевки - Юношеской лиги УЕФА, передает УНН.

Немецкий "Хоффенхайм" выпал в оппоненты команде 19-летних футболистов киевского "Динамо".

В других противостояниях сойдутся:

"Челси" - "Монпелье"

"Манчестер Юнайтед" - "Мидтьюлланд"

"Ливерпуль" - "Динамо" Загреб

"Лион" - "Аякс"

"Барселона" - "Герта"

"Порту" - "Тоттенхэм"

"Атлетико" - "Реал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига Европы: "Динамо" встретится с "Челси" в 1/8 финала

Отметим, что матчи данного этапа состоятся 12/13 марта.

Добавим, что в случае победы "бело-синие" в четвертьфинале сразятся с победителем пары "Атлетико" - "Реал".

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, УЕФА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.