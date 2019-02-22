Жребий определил соперника "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Ньоне (Швейцария) прошла еще одна процедура жеребьевки - Юношеской лиги УЕФА, передает УНН.





Немецкий "Хоффенхайм" выпал в оппоненты команде 19-летних футболистов киевского "Динамо".

В других противостояниях сойдутся:

"Челси" - "Монпелье"

"Манчестер Юнайтед" - "Мидтьюлланд"

"Ливерпуль" - "Динамо" Загреб

"Лион" - "Аякс"

"Барселона" - "Герта"

"Порту" - "Тоттенхэм"

"Атлетико" - "Реал".

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Отметим, что матчи данного этапа состоятся 12/13 марта.

Добавим, что в случае победы "бело-синие" в четвертьфинале сразятся с победителем пары "Атлетико" - "Реал".