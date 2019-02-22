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Пятница, 22 февраля 2019, 19:38 • Сергей Куркович • 20250
Жребий определил соперника "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Ньоне (Швейцария) прошла еще одна процедура жеребьевки - Юношеской лиги УЕФА, передает УНН.
Немецкий "Хоффенхайм" выпал в оппоненты команде 19-летних футболистов киевского "Динамо".
В других противостояниях сойдутся:
"Челси" - "Монпелье"
"Манчестер Юнайтед" - "Мидтьюлланд"
"Ливерпуль" - "Динамо" Загреб
"Лион" - "Аякс"
"Барселона" - "Герта"
"Порту" - "Тоттенхэм"
"Атлетико" - "Реал".
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Отметим, что матчи данного этапа состоятся 12/13 марта.
Добавим, что в случае победы "бело-синие" в четвертьфинале сразятся с победителем пары "Атлетико" - "Реал".
Источник: УНН