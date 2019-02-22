В Украине вынесли еще одно решение за буллинг

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На женщину наложили штраф в размере 850 гривен за буллинг, который совершила ее дочь в селе Вишенки Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Так, в производстве Бориспольского горрайонного суда Киевской области находится админматериал, поступивший от ГУ Нацполиции в Киевской области Бориспольский отдел полиции о привлечении к административной ответственности гражданки по ч. 3 ст. 173-4 КУоАП - буллинг.

Отмечено, что в случае школьного буллинг за обидчика, которому еще не исполнилось 14 лет, всю ответственность несут родители. Они должны возместить ущерб как материальный, так и моральный, который нанес их ребенок другом ученику.

"Протокол о привлечении к административной ответственности был составлен на мать девочки, которая совершила буллинг. В судебном заседании гражданка О. вину признала, искренне раскаялась. Судом вынесено постановление, которым привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 850 гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.

Напомним, 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Закон устанавливает систему штрафов за травлю. Совершение буллинга несовершеннолетним или малолетним лица будет наказываться штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов. Издевательства, совершенные повторно в течение года после или группой лиц, будут караться штрафом в размере от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, будут отвечать его родители или лица, их заменяющие. К ним применять наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.