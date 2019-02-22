Во Львовской области в ДТП с пьяным водителем пострадал ребенок

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во Львовской области, в Самборском районе нетрезвый водитель легковушки совершил наезд на электроопору. В результате ДТП пострадала его 4-летняя дочь, которая госпитализирована в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

"Сегодня, 22 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Рудки Самборского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Рено Лагуна", 31-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и въехал в электроопору.

В результате ДТП телесные повреждения получила его 4-летняя дочь. Девочку доставили в больницу с закрытым переломом бедренной кости", - сообщили в Нацполиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области в ДТП попал рейсовый автобус, есть погибший.