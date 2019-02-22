В Румынию "Лексусом" пытались провезти партию сигарет

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В автомобиле "Лексус" гражданина Украины, который направлялся в Румынию, нашли скрытую партию сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.

"Почти 300 пачек сигарет попытался скрыть 35-летний украинец в коробке переключения передач своего авто. Направляясь в соседнюю Румынии, для пересечения границы мужчина выбрал пункт пропуска "Солотвино", в который прибыл на автомобиле марки "Лексус", - говорится в сообщении.

На наличие в автомобиле скрытого табака указал служебная собака пограничников. Авто украинца направили на углубленный осмотр. Во время осмотра общая осмотровая группа пограничников и таможенников нашла 294 пачки сигарет различных марок.

Сигареты и авто изъяли.

Напомним, украинец пытался незаконно ввезти в Польшу в топливном баке контрабанду янтаря и сигарет.