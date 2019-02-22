Владельцу ротвейлера, который загрыз женщину, сообщили о подозрении

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Владельцу ротвейлера полицейские Вознесенска Николаевской области сообщили о подозрении в том, что он оставил в опасности местну жительницу после нападения собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление Нацполиции в Николаевской области.

В Вознесенске Николаевской области на 27-летнюю женщину напала собака, пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

"В понедельник, 18 февраля, в 21:38 в полицию поступило сообщение о том, что в Вознесенске по улице Котовского собака кусает человека. Когда на место происшествия прибыли полицейские, потерпевшая женщина находилась в бессознательном состоянии, а возле нее сидел пес, предварительно, породы ротвейлер. При приближении правоохранителей собака, которая была без хозяина, сразу убежала, а женщину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Медики диагностировали у 27-летней потерпевшей многочисленные укусы, алкогольную интоксикацию и переохлаждение. Во вторник, 19 февраля, около 7:30 женщина умерла в реанимационном отделении Вознесенской ЦРБ.

"Для установления причины ее смерти тело умершей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и проводят расследование обстоятельств происшествия.

Также, подруга погибшей утверждает, что потерпевшая шла на встречу со знакомым, у которого есть собака указанной породы. Правоохранители проверяют эту информацию.

Напомним, в 2018 году в Одесской области собака породы алабай покусала 6-летнюю девочку.