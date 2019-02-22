ЦИК зарегистрировала уже 357 официальных наблюдателей на выборах Президента

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия 22 февраля зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Таким образом, по состоянию на 22 февраля Комиссия зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Международный экспертный Центр Избирательных Систем (ICES) – неправительственная общественная некоммерческая организация, созданная группой высококвалифицированных специалистов в области права, политологии, дипломатии и социологии из США, Великобритании, Нидерландов, Германии и Израиля.

В 2007 году Центр ICES зарегистрирован Организацией Объединенных Наций (Отдел по оказанию помощи в проведении выборов) и внесен в перечень международных неправительственных организаций, одобривших Декларацию принципов международного наблюдения за выборами и Кодекс поведения международных наблюдателей, которые были приняты ООН 27 октября 2005 года в Нью-Йорке.

Созданию ICES предшествовала двухгодичная совместная работа группы специалистов из США, Великобритании и Израиля в составе миссий международных наблюдателей Института стран Восточной Европы и СНГ (East European States & C.I.S. Institute), созданого в 2002 году по решению Правления Ассоциации "Граждане за новый Израиль".

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.