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Российский истребитель пошёл на опасное сближение со шведским самолетом над Балтикой

Российский истребитель пошёл на опасное сближение со шведским самолетом над Балтикой

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели российский истребитель SU 27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки над Балтийским морем. Об сообщают вооруженные силы королевства, передаёт УНН.

“Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м”, — сказано в сообщении вооруженных сил.

Так же вооруженные силы сообщили, что передали информацию об инциденте правительству Швеции, назвав его “заслуживающим внимания”.

В свою очередь министр обороны страны Петер Хультквист, комментируя инцидент Шведскому радио, назвал такое поведение российских ВВС неприемлемым.

“Вооруженные силы оценивают эти действия как выходящие за рамки нормы”, — сказал министр. Он так же отметил, что это уже не первый случай опасного сближения с российскими истребителями — подобные были как в 2017, так и в 2018 годах.

Как сообщал УНН, 30 января, сразу три американские самолеты провели патрулирование у берегов оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, Балтика
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