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Опубликовали редкое фото священномученика Климента Шептицкого

Опубликовали редкое фото священномученика Климента Шептицкого

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На фотографии изображен Блаженный Климентий Шептицкий на лестнице Собора Св. Юра.
Фото опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Фотография из личного архива священника Andriy Kashchuk", - написал Бойко.

Справка:

Род Шептицких - это один из старейших аристократических родов Галиции. Известно, что грамоту на право земельного владения род Шептицких получил 1284 от короля Льва Даниловича.

Графы Ян и София Шептицкие имели семерых сыновей: Роман (Митрополит Андрей), Александр (погиб в Замостье), Станислав (генерал Войска Польского), Казимир (Блаженный архимандрит Климентий), Лев (Леон с женой Ядвигой Шембек были убиты советскими солдатами в Прилбичах), Стефан (умер в 2 года), Юрий (умер в 17 лет).

Блаженный Священномученик Климент Шептицкий, (17 ноября 1869 - 1 мая 1951) был архимандритом монахов Студийского устава и родным братом митрополита Андрея Шептицкого. Также в мирской жизни он был послом в сейм и Венского парламента, заместителем председателя Хозяйственного Общества.

5 июня 1947 Климентий Шептицкий был арестован советскими спецслужбами в своей келье во время вечерней молитвы. Он был осужден на 25 лет. Архимандрит Климентий Шептицкий умер в заключении 1 мая 1951 в 21 часов 30 мин. во Владимирском централе. Похоронен где-то под стенами тюрьмы.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, фото, Украина
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