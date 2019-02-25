За год Украина сократила экспорт свинины на рекордные почти 300% - аналитики

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В 2018 году Украина экспортировала 1,7 тыс. тонн свинины, что на 280% меньше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.

Зато импорт свинины Украины за год вырос на 510% - до 28,6 тыс. тонн.

Производство свинины за год выросло на незначительные 4,8%. А поголовье свиней в Украине в годовом измерении сократилось на 2% - до 5,986 млн голов.

Как писал УНН, в прошлом году произошло более 140 вспышек АЧС в разных областях страны. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью.

К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности".

В Ассоциации животноводов считают, что с целью минимизации рисков АЧС в Украине нужно ввести мировую практику компартментализации.