Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
7635
Версия для печати

За год Украина сократила экспорт свинины на рекордные почти 300% - аналитики

За год Украина сократила экспорт свинины на рекордные почти 300% - аналитики

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В 2018 году Украина экспортировала 1,7 тыс. тонн свинины, что на 280% меньше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.

Зато импорт свинины Украины за год вырос на 510% - до 28,6 тыс. тонн.

Производство свинины за год выросло на незначительные 4,8%. А поголовье свиней в Украине в годовом измерении сократилось на 2% - до 5,986 млн голов.

Как писал УНН, в прошлом году произошло более 140 вспышек АЧС в разных областях страны. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью.

К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности".

В Ассоциации животноводов считают, что с целью минимизации рисков АЧС в Украине нужно ввести мировую практику компартментализации.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Украина, свинина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.