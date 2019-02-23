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В Судане объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год

В Судане объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Судана Омар аль-Башир объявил в пятницу о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение, передает УНН.

Как заявил глава государства по итогам встречи с руководством правящей партии “Национальный конгресс”, эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса. “Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры”, — указал он.

Кроме того, аль-Башир объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций. “Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ”, — сказал он.

Он также призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок, и тем самым позволить политическим силам завершить национальный диалог. “Я остаюсь на посту президента и при этому буду равноудален от всех политических сил”, — сказал аль-Башир.

Напоминаем, по информации ООН — сексуальное насилие в Южном Судане приобрело масштабы эпидемии.

Источник: УНН
Теги: Африка
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