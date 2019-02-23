Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На 23 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 февраля установлены на таком уровне:

27.002630 грн за доллар;

30.658786 грн за евро;

0.412000 грн за российский рубль;

35.319148 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 февраля курс всех валют — остался неизменным.