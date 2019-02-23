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Расследование Мюллера о вмешательстве РФ не будет завершено на следующей неделе - СМИ

Расследование Мюллера о вмешательстве РФ не будет завершено на следующей неделе - СМИ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Информация о том, что доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ в американские выборы может быть передан в министерство юстиции США уже на следующей неделе, не соответствует действительности. Об этом заявил в пятницу представитель минюста США высокого ранга, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Любые сообщения о том, что доклад спецпрокурора будет передан в минюст на следующей неделе, являются неверными”, — сообщил он ряду западных информационных агентств, включая Associated Press и Reuters. В офисе спецпрокурора США отказались комментировать эту информацию.

“Нет ничего удивительного в том, что они не будут выпускать этот доклад в тот момент, когда президент будет находиться во Вьетнаме и вести международные переговоры, ставки на которых высоки”, — заявил также агентству Reuters источник.

Напоминаем, ранее телеканал CNN сообщил о том, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уже на следующей неделе может заявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам его источников, Барр в настоящее время готовится к тому, чтобы сделать данное заявление в свете завершения разбирательства, которое уже около двух лет проводит Мюллер. Согласно этим данным, планируется, что вскоре после этого минюст США направит Конгрессу секретный отчет о расследовании.

При этом источники CNN не исключали, что сроки, о которых шла речь, могут быть скорректированы из-за встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая пройдет в Ханое 27-28 февраля.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, расследование
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