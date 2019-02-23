Глава Комитета начальников штабов ВС США: наша компания в Сирии неизменна

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что основная кампания, которую Соединенные Штаты проводят в Сирии, осталась неизменной. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

“Изменений в основной кампании в Сирии нет. Ресурсы корректируются, так как изменилась угроза”, — сказал Данфорд.

По данным агентства, он также выразил надежду, что союзники США активизируются в Сирии после объявления о том, что Вашингтон оставит часть войск в этой стране.

Ранее Вашингтон заявил о намерении оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в объявленной США зоне безопасности “Ат-Танф” близ иорданской границы, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке арабской республики. Американские военные будут составлять часть от общего контингента, в который войдут военнослужащие европейских государств.

Как отмечал УНН, все союзники США по коалиции отказались остаться в Сирии после вывода американских войск.