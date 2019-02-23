Президент в интервью Fox News: с Россией можно говорить только с позиции силы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Об этом он заявил в интервью, показанном в пятницу телекомпанией Fox News, передает УНН.

“Думаю, что с Россией можно говорить только с позиции силы”, — сказал он в ответ на вопрос о том, следует ли президенту США вести переговоры с Россией.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат, “если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены”.

Нынешняя администрация США, по его словам, “действует правильно и не только в том, что касается санкций, а и в поставках противотанковых комплексов Javelin в Украину”.

Глава государства также заявил о необходимости добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море ведь “присутствие НАТО будет фактором стабилизации”.

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Напоминаем, Украина ждет от руководства НАТО предоставления плана действий по членству и определения конкретной даты для вступления в альянс. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы и Польши.