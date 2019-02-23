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ПФК "Львов" подписал шестнадцатого бразильца в команду

ПФК "Львов" подписал шестнадцатого бразильца в команду

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Клуб УПЛ “Львов” продолжил комплектование команды очередными двумя бразильскими легионерами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Линию атаки ПФК “Львов” усилил бразильцами Кауе да Силвой и Пернамбуко. Первый будет выступать на правах аренды, а 20-летний Пернамбуко заключил соглашение с “сине-золотыми львами” сроком на пять лет.

Кауе да Силва выбрал 7 номер, а на сборах с командой забил три гола в Турции.

Пернамбуко заявленный к соревнованиям в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги под 11-м номером.

Заметим, что в ростере “Львова” находятся уже 16 бразильцев.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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