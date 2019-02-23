В оккупированном Крыму наградили бывших бойцов "Беркута", которые принимали участие в столкновениях на Майдане

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Севастополе в аннексированном Россией Крыму 22 февраля на площади Нахимова произошло “чествование” бойцов спецподразделения “Беркут”, которые противостояли активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Мероприятие посвятили пятилетию тех событий, а также российскому “Дню защитника отечества”, который отмечают 23 февраля.

Подконтрольная Кремлю власть Севастополя наградила “беркутовцев” благодарственными письмами “за мужество и героизм”.

Именно пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского “Беркута”, которые вернулись из Киева после противостояния с евромайдановцамы, встречали с оркестром и цветами в Севастополе.

Напоминаем, из Крыма в Украину за время оккупации выехали около 35 тысяч переселенцев.