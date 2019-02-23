Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 11:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7635
Версия для печати

В оккупированном Крыму наградили бывших бойцов "Беркута", которые принимали участие в столкновениях на Майдане

В оккупированном Крыму наградили бывших бойцов "Беркута", которые принимали участие в столкновениях на Майдане

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Севастополе в аннексированном Россией Крыму 22 февраля на площади Нахимова произошло “чествование” бойцов спецподразделения “Беркут”, которые противостояли активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Мероприятие посвятили пятилетию тех событий, а также российскому “Дню защитника отечества”, который отмечают 23 февраля.

Подконтрольная Кремлю власть Севастополя наградила “беркутовцев” благодарственными письмами “за мужество и героизм”.

Именно пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского “Беркута”, которые вернулись из Киева после противостояния с евромайдановцамы, встречали с оркестром и цветами в Севастополе.

Напоминаем, из Крыма в Украину за время оккупации выехали около 35 тысяч переселенцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Беркут
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.