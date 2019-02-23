Украина уступила Черногории и потеряла шансы на выход в ЧМ-2019

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В киевском “Дворце Спорта” подошел к завершению поединок предпоследнего тура второго этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2019-го года по баскетболу между сборной Украины и Черногории, передает корреспондент УНН.

Старт встречи получился ошеломляющим для гостей. “Желто-голубые” попадали с высоким процентом дальних бросков, использовали быстрое нападение и надежно действовали в защите. В результате все перечисленное вылилось в солидный отрыв в пользу команды Мурзина — 34:17.

Вторая четверть кардинально изменилась. “Желто-голубые” набрали только 6 очков за 10 минут, однако не дали много получить и черногорцам (9).

После большого перерыва гости, в первую очередь усилиями разыгрывающего защитника Дерека Нидэма, постепенно приближались в счете, а в заключительной 10-ти минутке имели уже около 8 очков разницы в их пользу. Два подряд дальних попадания Мишулы вернули интригу в игру, но лидерские качества Нидэма в последние минуты довели противостояние к выигрышу Черногории 76:74.

Примечательно, что украинцы сумели набрать два очка чтобы сравнять результат, но их не засчитали из-за слишком поздней попытки.

Украина — Бобров 19 очков, 6 пд, Мишула 16, Петров 13, Липовый 8, Лукашов 7, 9 передач, Близнюк 5;

Черногория — Нидэм 26, Дубльевич 11, Шехович 9.

Поэтому Украина потеряла шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира — 5 побед при 6 поражениях и 5 строка таблицы. Черногория сейчас занимает 3 место, дающее право на выход в ЧМ-2019 (7 выигрышей и 4 фиаско).

Заметим, что матч 25 февраля в Словении превратился для Украины на турнирную формальность.