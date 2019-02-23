Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 февраля 2019 11:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
15060
Версия для печати

Отравление алкоголем в Индии: число жертв выросло до 50

Отравление алкоголем в Индии: число жертв выросло до 50

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Не менее 50 человек погибли в результате отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии. Как сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции, еще около 50 человек пострадали, передает УНН со ссылкой также на Al Jazeera.

Ранее агентство Reuters информировало о 17 погибших и 40 госпитализированных.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны. В свою очередь издание Times of India сообщает о 35 жертвах и более 50 пострадавших.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Как сообщал УНН, самый быстрый поезд в Индии столкнулся с коровой на следующий день после запуска.

Источник: УНН
Теги: отравление, Индия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.