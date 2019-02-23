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Бразилия готова приступить к передаче помощи Венесуэле в любой день

Бразилия готова приступить к передаче помощи Венесуэле в любой день

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Власть Бразилии может начать операцию по передаче гуманитарной помощи Венесуэле не только 23 февраля, как было запланировано, но и в любой другой день. Об этом сообщил в пятницу Отава Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару, передает УНН со ссылкой на Globo.

“Предполагается, что операция по передаче бразильской гуманитарной помощи будет начата завтра, 23 февраля, и продолжится некоторое количество дней. Таким образом, если у нас возникнут какие-либо трудности или венесуэльские грузовики с венесуэльскими водителями столкнутся с трудностями (при пересечении границы), в последующие дни эти попытки возобновятся”, — сказал он на пресс-конференции. Выступление Регу Барруса транслировало государственное телевидение.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как к настоящему моменту в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. По его словам, в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно, поэтому власти решили дождаться прибытия в страну по меньшей мере 20 автомобилей из соседней республики.

Регу Баррус не подтвердил и не опроверг это заявление. Представитель Болсонару пояснил, что окончательное решение о том, можно ли начинать передачу помощи при наличии только одного грузовика, будет принято ответственными за гуманитарную операцию, которые находятся на месте.

Как информировал УНН, Бразилия не видит риска вооруженного конфликта на границе с Венесуэлой и оказывать помощь.

Источник: УНН
Теги: гуманитарная помощь, Бразилия, Венесуэла
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