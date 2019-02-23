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Совет директоров Twitter покидает один из основателей компании

Совет директоров Twitter покидает один из основателей компании

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров. Об этом он заявил в пятницу на своей странице в соцсети, передает УНН.

“Мне очень повезло работать в совете директоров в течение 12 лет (с тех пор как появился совет директоров). Было невероятно интересно, познавательно, а временами и напряженно”, — написал Уильямс.

Он добавил, что уходит, чтобы “сфокусироваться на других вещах”.

Социальная сеть Twitter появилась в 2006 году, будучи сначала проектом в компании, соучредителем которой был Уильямс. Позже соцсеть была переведена в отдельную компанию Twitter, Уильямс стал членом ее совета директоров и инвестором. С 2008 по 2010 год Уильямс был генеральным директором Twitter.

Как сообщал УНН, из РФ, Ирана и Венесуэлы пытались влиять на промежуточные выборы в США.

Источник: УНН
Теги: США, Twitter
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