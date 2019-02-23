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Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН

Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Дональд Трамп выдвинул в постоянные представители США при ООН кандидатуру Келли Крафт, которая в настоящее время является американским послом в Канаде. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Рад объявить, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвинута в качестве посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций... Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и у меня нет сомнений, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне. Поздравления Келли и всей ее семье!”, — написал Трамп.

Крафт должна будет сменить Никки Хейли, ушедшую в конце минувшего года с этого поста. Постпредов США при ООН назначает президент с последующим утверждением в сенате. С 1 января Соединенные Штаты в ООН временно представляет Джонатан Коэн.

О решении Никки Хейли оставить пост постоянного представителя США при ООН стало известно еще в октябре. Дональд Трамп принял ее отставку и в Белом доме начались поиски кандидатов ей на замену. Причины ухода Кейли с должности постпреда не назывались, сама она заявила, что работа в ООН была “честью всей жизни”.

Как сообщал УНН, Нойерт сняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, США
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