Помпео: в Колумбию прибыла вторая партия помощи Венесуэле

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в Twitter, что вторая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в город Кукута (Колумбия), информирует УНН.

“По просьбе (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо второй транш гуманитарной помощи США прибыл в Кукуту. Этой помощи должно быть позволено попасть в Венесуэлу и дойти до нуждающихся людей”, — написал Помпео.

Госдепартамент 10 февраля сообщил о прибытии первой партии американской гуманитарной помощи в Кукуту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

At @jguaido ’s request, the second tranche of US humanitarian aid landed in Cucuta today . This aid must be allowed to enter #Venezuela and reach people in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/E2NGNz4CfW