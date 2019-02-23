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Помпео: в Колумбию прибыла вторая партия помощи Венесуэле

Помпео: в Колумбию прибыла вторая партия помощи Венесуэле

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в Twitter, что вторая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в город Кукута (Колумбия), информирует УНН.

“По просьбе (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо второй транш гуманитарной помощи США прибыл в Кукуту. Этой помощи должно быть позволено попасть в Венесуэлу и дойти до нуждающихся людей”, — написал Помпео.

Госдепартамент 10 февраля сообщил о прибытии первой партии американской гуманитарной помощи в Кукуту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

Источник: УНН
Теги: США, гуманитарная помощь, Колумбия, Венесуэла
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