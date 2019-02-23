Бразилия сообщила, что к границе с Венесуэлой доставила уже 200 тонн помощи

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Власти Бразилии не отказалась от идеи передачи гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает УНН со ссылкой также на Globo.

“Сообщаю, что планы по передаче гуманитарной помощи венесуэльцам остаются в силе. Вся Бразилия мобилизовалась, и к концу сегодняшнего дня в город Боа-Виста (приграничного штата) Рорайма было доставлено около 200 тонн продуктов питания и медикаментов”, — написал он в Twitter.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как пока в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. По его словам, в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно, поэтому власти решили дождаться прибытия в страну по меньшей мере 20 автомобилей из соседней республики. Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь Болсонару, пояснил, что окончательное решение о том, можно ли начинать передачу помощи при наличии только одного грузовика, будет принято ответственными за гуманитарную операцию, которые находятся на месте.

Comunico que o envio de ajuda humanitária aos venezuelanos está mantido. O Brasil inteiro mobilizou-se de forma ágil e até o fim do dia, cerca de 200 toneladas de alimentos e medicamentos chegam em Boa Vista-Roraima. Boa noite a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 22 февраля 2019

Напоминаем, Бразилия готова приступить к передаче помощи Венесуэле в любой день.