Новости: Новости Мира
Суббота, 23 февраля 2019, 08:41 • Алексей Супрун • 6090
Президент Колумбии назвал решение Венесуэлы о закрытии границ - отчаянием
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Решение Венесуэлы временно закрыть границу с Колумбией свидетельствует об отчаянии, в котором находятся власти этой страны. Такое мнение высказал глава Колумбии Иван Дуке во время интервью испаноязычной редакции телекомпании CNN, информирует УНН.
“Это отчаяние диктатуры”, — сказал Дуке.
Глава Колумбии также отметил, что народ Венесуэлы готов “защищать свою свободу”. “Завтра ожидается большая проверка для всех венесуэльцев”, — добавил Дуке.
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.
Как сообщал УНН, военные Венесуэлы применили слезоточивый газ недалеко от границы с Бразилией.
Источник: УНН