Президент Колумбии назвал решение Венесуэлы о закрытии границ - отчаянием

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Решение Венесуэлы временно закрыть границу с Колумбией свидетельствует об отчаянии, в котором находятся власти этой страны. Такое мнение высказал глава Колумбии Иван Дуке во время интервью испаноязычной редакции телекомпании CNN, информирует УНН.

“Это отчаяние диктатуры”, — сказал Дуке.

Глава Колумбии также отметил, что народ Венесуэлы готов “защищать свою свободу”. “Завтра ожидается большая проверка для всех венесуэльцев”, — добавил Дуке.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

Как сообщал УНН, военные Венесуэлы применили слезоточивый газ недалеко от границы с Бразилией.