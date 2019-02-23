Джамала в финале нацотбора на Евровидение-2019 представит новый сингл

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Джамала сегодня в финале Национального отбора на Евровидение впервые исполнит новую песню Solo вживую. Об этом сообщила Джамала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я очень рада, что смогу представить свою новую песню Solo именно в финале Национального отбора на Евровидение! Это будет не только телевизионная премьера, но и первое исполнение этой песни вживую", - написала Джамала.

Джамала отметила, что у нее появилась замечательная традиция презентовать новые песни в финале отбора, ведь в прошлом году она также впервые пела песню "Крылья" на конкурсе.

Певица также рассказала немного о работе над новым синглом.

Как указано на ее странице, песня написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

"Работать над этой песней было невероятно интересно. Я не перестаю радоваться тому, как новые технологии сегодня позволяют писать музыку с человеком, который находится на другом конце Земли! Это был очень интересный опыт. Думаю, новая песня понравится моим поклонникам и в Украине, и в других странах", - написала Джамала.

Напомним, сегодня в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение-2019.

Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.