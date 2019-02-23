В Москве загорелась консерватория имени Чайковского

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Москве вспыхнул пожар в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.

"Пожар произошел в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, здание находилось на реконструкции. В доме расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. Также, в экстренных службах сообщили, что к ликвидации пожара привлекли около 30 пожарных расчетов. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Сведения о пострадавших и площадь возгорания выясняется.

Напомним, пять человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в частном доме в Краснозерского районе Новосибирской области.