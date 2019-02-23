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Отбор на Евровидение-2019: финалисты и их песни

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня Украина решит, кто будет представлять страну на Евровидении-2019 в Израиле, передает УНН.

В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

Откроет финал - коллектив Freedom jazz с песней Cupidon.

Под вторым номером выступит группа YUKO с песней Galyna Guliala.

Третьей выступать на сцене Национального отбора будет MARUV с песней Siren song.

Под номером четыре петь будет Brunettes Shoot Blondes с песней Houston.

Пятым в финале Национального отбора будет группа KAZKA с песней Apart.

Завершит конкурсные выступления дуэт ANNA MARIA с песней My Road.

Напомним, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.

Как сообщал УНН, Джамала сегодня в финале Национального отбора на Евровидение впервые исполнит новую песню Solo вживую.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение, песни
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