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Порошенко назвал Малевича выдающимся деятелем украинского авангарда

Порошенко назвал Малевича выдающимся деятелем украинского авангарда

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал художника Казимира Малевича выдающимся деятелем украинского авангарда. Об этом Глава государства написал в Twitter по случаю 140-й годовщины со дня рождения художника, передает УНН.

"В этот день 140 лет назад в Киеве родился Казимир Малевич, большой художник, выдающийся деятель украинского авангарда, самобытное творчество которого стало уникальным явлением мирового искусства", - написал Порошенко.

Он также призвал уважать наследие великих украинцев.

Добавим, что в РФ уже успели отреагировать на заявление Порошенко. Так первая заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что "Малевич принадлежит мировой культуре - и не российской, и не украинской, и не только советской".

Отметим, что в 2016-м году в Украине состоялась выставка "Малевич. За пределами полотна".

Как отмечали организаторы, цель выставки - "вернуть" художника Украины и восстановить историческую справедливость. Самые известные исследователи творчества Малевича, которые проанализировали его деятельность, сделали вывод: авангард вовсе не русский, он - украинский, о чем свидетельствуют найденные тексты, авторства художника.

Источник: УНН
Теги: Украина, искусство, Петр Порошенко
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